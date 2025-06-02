Возвращение с сокращениями

На Исторической сцене Большого театра состоялась первая балетная премьера эпохи правления Валерия Гергиева. В репертуар театра вернулся «Конек-Горбунок» Родиона Щедрина, только теперь уже в совершенно новой постановке. На премьере за пульт встал сам маэстро Гергиев. Татьяна Кузнецова была сражена зрелищем, что, кажется, соответствовало намерениям постановщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жар-птицы Большого театра отличались нестройностью рядов, а их гнездовье — неприглядной суровостью

Фото: Логвинов Михаил / Большой театр, Коммерсантъ Жар-птицы Большого театра отличались нестройностью рядов, а их гнездовье — неприглядной суровостью

Фото: Логвинов Михаил / Большой театр, Коммерсантъ

За ранний балет Родиона Щедрина, впервые поставленный в 1960 году именно в Большом театре, взялась относительно молодая слаженная команда, уже известная рядом опытов по актуализации классики. Хореограф — Максим Петров, худрук екатеринбургского балета (он же совместно со своим официальным помощником Богданом Корольком — соавтор сценария); режиссер — Антон Морозов, бывший ассистент Андрея Могучего, ныне главреж Саровского драматического театра; художник-постановщик — Юлиана Лайкова, ставшая в этом году главным художником все того же екатеринбургского «Урал Оперы Балета». В историческом пурпурно-золотистом зале Большого зрителей встречала стена пламени, изображенная на аванзанавесе с пугающей достоверностью. Похоже, именно взрыв, случившийся в «сказочной России» (здесь и далее цитаты из либретто), и привлек внимание «путешественника сквозь миры» Конька-Горбунка. Сняв скафандровый шлем в виде серебряного конского черепа и тщетно подергав гнилую дверцу, под музыку увертюры он ныряет прямо в пламя, пробивая холст головой, как Петрушка в одноименном балете Михаила Фокина. И оказывается в поле: перед исполинской скирдой поблескивает пластиком и металлом свалка отходов.

Экологическая тема, впрочем, на этом исчерпывается, и в дальнейшем все почти как в сказке Ершова. Разве что братья Ивана не пьянствуют, а прелюбодействуют с пейзанками, целомудренно одетыми в кокошники и платья европейского кроя, в то время как Иван в серо-голубом костюме, похожем на китайскую пижаму, охотится за Жар-птицей. Похоже, ее перо и приводит к пожару в семейной бытовке, стоящей на краю сцены: домик внезапно окутывают клубы дыма, в дыму, размахивая фонарем, мечется престарелый Отец. Но Иван и не думает бросаться к нему на помощь, он отвешивает Отцу издевательский поясной поклон и убегает с Коньком из разоренного региона в столицу.

Попытки соавторов осовременить действие сказки прямолинейны, но непоследовательны. Скажем, на ярмарке намечается было тема «народ и власть». Представлена она в духе антиутопий: серая, вяло пляшущая масса временами (видимо, для национальной идентификации) выделывает русскую «ковырялочку». Безликую толпу держит в страхе кровавый сатрап Конюший (Иван Поддубняк), единственный персонаж с полноценной прыжковой вариацией. Но тут на площадь прямо в кровати ввозят Царя (замечательному Вячеславу Лопатину в этой партии делать практически нечего), по старинке забавного и слабоумного, и политическая острота тупеет сама собой: действие переключается в камерный регистр с бородатыми шутками.

Во дворце (на который у художницы не хватило то ли фантазии, то ли бюджета, поскольку его интерьер обозначен лишь постелью да люстрой) государя (одетого почему-то по-западному — в золотые кюлоты и жилет) кормит с ложечки толстая Ключница и гарем «мамок» — стройных красавиц в белоснежных одеждах невест. По воле постановщиков прямо в царские покои прилетает Жар-птица в сопровождении кордебалетной стаи. Иван-дурак ее появление благополучно проспал — с балериной потанцевали Конек и Спальник (он же бывший Конюший). Царь же птицу возжелал, несмотря на то что в девицу ей предстоит превратиться только в следующем акте (причем это происходит как-то невзначай — балерина просто меняет пачку на длинный хитон, не изменив ни повадки, ни танцевального языка).

И Горбунок утаскивает полусонного Ивана исполнять желание Царя — ловить Жар-птицу, а балетмейстер Максим Петров ставит по такому случаю женскую кордебалетную сцену с цитатами из «Лебединого озера» и «Баядерки». На фоне кордебалета влюбленная Жар-птица заигрывает с Иваном, а в финале эпизода радостно следует за ним во дворец. Однако Конек для надежности «усыпляет» ее (как сказано в либретто) ухватом по голове, что вызывает в публике нездоровое одобрение.

Балетный Конек-Горбунок вообще существо недобродушное, с садистскими наклонностями. В подводном мире, где с колосников вместе с чудо-юдо рыбой-китом свисала какая-то неразорвавшаяся торпеда, этот «пришелец» умертвил Царицу дна, вытащив из ее прически заветный перстень. А в развязке сказки, по воле режиссера Морозова, подпер плечом потайную дверцу котла (только не спрашивайте, почему вода оттуда не выливается — сказка же), не позволив Царю выскочить из кипятка.

Заглавного персонажа стремился сделать главным героем балета и балетмейстер Максим Петров — и сделал, в ущерб Ивану. Большую часть спектакля оба они танцуют синхронно, проделывая одинаковые па. К тому же «пришелец» деятельно участвует в дуэтах Ивана, превращая их в трио, он наделен и вариациями, и личным адажио с Жар-птицей в опочивальне Царя. Однако обилие танцев не приносит партии Конька-Горбунка своеобразия, как ни старается солист Георгий Гусев. В этом балете вообще все герои — братья, кони, неопознанные белые мужчины в подводном царстве — получили один и тот же джентльменский набор кабриолей, антраша и перекидных. Ивану еще повезло: в финальном па-де-де ему дарован каскад из jete en tournant и двойных assemble, что позволило Владиславу Лантратову, почти весь спектакль изображавшему несвойственную ему придурковатость, сорвать свои законные премьерские аплодисменты.

Жар-птица (она же Царь-девица) танцевала, как и Конек-Горбунок, не покладая ног. И тоже как-то бесплодно-невразумительно — ни одной яркой вариации, ни одного оригинального дуэта. Миниатюрную Анастасию Сташкевич, чей ребяческий облик никак не вязался ни с феерической Жар-птицей, ни с царственной Девицей, упрекнуть не в чем: дисциплинированная балерина исполняла все поставленное с великолепной точностью и прилежанием. А вот кордебалет Большого нагрязнил повсюду — и на ярмарке, и на птичьем гнездовье, и на дне океана. Нечистоту массовых сцен усугублял плановый хаос хореографии: одни и те же комбинации группы кордебалета проделывали не синхронно, а поочередно, наподобие музыкального канона,— этим способом хореографы обычно скрывают творческий ступор. И в общем-то понятно, почему балетмейстер решил сократить три акта балета до двух.

Злые языки, правда, утверждают, что против сокращений не возражал и Валерий Гергиев, несмотря на всю свою великую любовь к Родиону Щедрину: якобы гендиректор Большого намерен прокатывать «Конька-Горбунка» трижды в день, что было бы рачительно, учитывая, что билет в партер стоит 50 тыс. руб. Так что не исключено, что эта традиция, привитая им в Мариинском театре, распространится и на Москву.

Татьяна Кузнецова