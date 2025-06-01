В Новороссийске более 300 человек развернули флаг РФ ко Дню защиты детей

В Новороссийске 1 июня отмечают День защиты детей патриотической акцией. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрея Кравченко Фото: Telegram-канал Андрея Кравченко

На перевале Красовского более 300 участников, включая представителей «Движения Первых», воспитанников Центра детского творчества, педагогов и родителей, развернули флаг России длиной 50 м.

Кроме того, с поздравлением к жителям обратился мэр Новороссийска Андрей Кравченко. Он подчеркнул, что создание комфортной среды для развития подрастающего поколения — приоритет власти. В городе продолжают строить образовательные учреждения, открываются спортивные и культурные объекты.

Анна Гречко