В Марий Эл два человека погибли в результате опрокидывания автомобиля Lifan. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Марий Эл два человека погибли в результате опрокидывания автомобиля

Фото: Госавтоинспекция Республики Марий Эл В Марий Эл два человека погибли в результате опрокидывания автомобиля

Фото: Госавтоинспекция Республики Марий Эл

Авария произошла сегодня, 1 июня, около 11:30 на 42 км автодороги «Звенигово-Шелангер-Морки». По предварительным данным, водитель автомобиля Lifan не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, что привело к съезду с дороги и последующему опрокидыванию транспортного средства.

Еще один пострадавший с травмами был доставлен в медицинское учреждение. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Влас Северин