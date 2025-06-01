В Свердловской области 2 июня ожидают сильные магнитные бури

В Свердловской области ожидают сильные магнитные бури. Об этом сообщают в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В ближайшее время ожидаются магнитные бури уровня G3.7 (G3 — сильные бури, G4 — очень сильные бури). Высокий уровень продлится до середины 3 июня.

Сегодня, 1 июня, институт сообщил, что к Земле на сутки раньше прогноза приблизилось облако плазмы. Наблюдается «скачок всех параметров межпланетной среды», что, вероятно, приведет к магнитным бурям высшего, пятого уровня в ближайшее время.

Анна Капустина