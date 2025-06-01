Ярославский регион выразил готовность помочь Курской и Брянской областям

Ярославский регион готов оказать всю необходимую помощь после крушения двух поездов в Брянской и Курской областях. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости

«Готовы оказать всю необходимую помощь. Глубокие соболезнования родным погибших. Скорейшего выздоровления пострадавшим. Уверен, что такие преступления не останутся безнаказанными»,— говорится в сообщении главы региона.

«Ъ» сообщал, что в ночь на 1 июня в Брянской области произошло обрушение пролета автомобильного моста. В этот момент под мостом проходил пассажирский поезд №86. В результате схода локомотива и нескольких вагонов погибли семь человек.

Аналогичный случай произошел в Курской области, где упал пролет железнодорожного моста. Здесь сошли с рельсов тепловоз и три порожних вагона грузового состава. Машинист получил травму ноги. СКР сообщил, что обрушения обоих мостов произошли в результате подрывов.

Алла Чижова