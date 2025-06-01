В Удмуртии 2 июня ожидаются грозы и сильные дожди

В ближайший час с сохранением ночью 2 июня местами по Удмуртии ожидаются грозы с шквалистым усилением ветра порывами 15-20 м/с, местами ливни и град. Завтра днем также прогнозируются сильные дожди и грозы, сообщил в Telegram председатель госкомитета республики по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Жителей попросили среди прочего не стоять рядом с линиями электропередач, металлическими столбами, печными трубами и высокими одиночными деревьями, а также не парковать автомобили вблизи них и слабо укрепленных конструкций.