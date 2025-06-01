Бастрыкин поставил на контроль проверку ФАП в деревне Старый Утчан в Удмуртии
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял под контроль ситуацию в деревне Старый Утчан, жители которой жаловались на ненадлежащее состояние фельдшерско-акушерского пункта, сообщает информационный центр ведомства. Региональное СУ СКР Начало процессуальную проверку.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
На строительство здания в 2021 году была выделена значительная сумма в рамках национального проекта. Однако подрядчиком допущены нарушения, из-за которых кровля протекает, потолочные перекрытия разрушаются, а в стенах образовались трещины. При осадках помещения затапливаются, что создает угрозу коротких замыканий электропроводки. Также повреждены тактильная плитка для лиц с ограниченными возможностями, крыльцо и асфальтовое покрытие парковки.