В Усть-Донецком районе на пожаре погибла женщина

Сотрудники МЧС России по Ростовской области при тушении пожара в дачном домике в ст. Верхнекундрюченской Усть-Донецкого района обнаружили тело 47-летней хозяйки подворья, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: На месте пожара. Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области Фото: На месте пожара. Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области

Предварительно, огонь вспыхнул из-за короткого замыкания электропроводки. Пожар на 25 кв. м ликвидировали девять пожарных с привлечением трёх единиц техники.

На месте работают дознаватели.

Наталья Белоштейн