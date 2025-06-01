В Челябинске мотоциклист погиб после столкновения с автомобилем

В Калининском районе Челябинска произошло столкновение мотоцикла с легковым автомобилем. В результате аварии водитель первого погиб, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

ДТП произошло вечером 31 мая в районе улицы Братьев Кашириных, 47. По предварительным данным, во время столкновения за рулем Hyundai Grand был 63-летний местный житель, а мотоциклом управлял 25-летний гражданин.

Госавтоинспекция продолжает выяснять причины произошедшего.