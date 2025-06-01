«Ак Барс» предложил продлить контракты 11 игрокам

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» сделал квалификационные предложения 11 игрокам. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Предложения были сделаны вратарю Амиру Мифтахову, нападающим Данилу Зиновьеву, Алексею Пустозерову и Семену Терехову, а также защитникам Николаю Богатову, Алексею Горячеву, Никите Евсееву, Даниилу Журавлеву, Аделю Курбанову, Владиславу Топоркову, Марку Янчевскому.

«Ак Барс» также продлил контракт с нападающим Артемом Галимовым. Новое соглашение действует до 31 мая 2026 года.

Казанский хоккейный клуб стал самым прибыльным в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в 2024 году. Общая прибыль клуба за год составила 1,46 млрд руб. (https://www.kommersant.ru/doc/7624382)

Влас Северин