Направляющийся в Москву резервный поезд с пассажирами из Брянска задерживается

Направляющийся в Москву резервный поезд с пассажирами из Брянской области задерживается. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«Прицепные вагоны Климово--Москва в прибытии задерживаются»,— рассказал собеседник издания. Он не уточнил, на сколько задержится прибытие резервного состава.

Обрушение автомобильного моста в Брянской области произошло накануне в 22:44 мск. В результате семь человек погибли. 69 — пострадали. 47 из них госпитализированы. В РЖД для перевозки пассажиров поезда №86 Климово—Москва назначили резервный поезд №902 Брянск—Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климово—Москва.

Екатерина Отрашкевич