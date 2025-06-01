Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Направляющийся в Москву резервный поезд с пассажирами из Брянска задерживается

Направляющийся в Москву резервный поезд с пассажирами из Брянской области задерживается. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«Прицепные вагоны Климово--Москва в прибытии задерживаются»,— рассказал собеседник издания. Он не уточнил, на сколько задержится прибытие резервного состава.

ЧП в Брянской области: мост обрушился на проезжавший поезд. Главное

Читать далее

Обрушение автомобильного моста в Брянской области произошло накануне в 22:44 мск. В результате семь человек погибли. 69 — пострадали. 47 из них госпитализированы. В РЖД для перевозки пассажиров поезда №86 Климово—Москва назначили резервный поезд №902 Брянск—Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климово—Москва.

Екатерина Отрашкевич

Новости компаний Все