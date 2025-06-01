Заслуженная артистка Татарской АССР и актриса театра Камала Флера Хамитова скончалась в возрасте 89 лет. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В возрасте 89 лет скончалась заслуженная артистка ТАССР Флера Хамитова

Фото: Татарский театр имени Камала В возрасте 89 лет скончалась заслуженная артистка ТАССР Флера Хамитова

Фото: Татарский театр имени Камала

Коллектив Татарского государственного академического театра имени Г. Камала выразил соболезнования родным и близким Флеры Хамитовой.

Прощание с Флерой Хамитовой пройдет сегодня, 1 июня, в 10:00 в мечети «Казан Нуры» на ул. Фатыха Амирхана.

Флера Хамитова родилась 2 мая 1936 года в Казани. В 1961 году она окончила Высшее театральное училище имени М. Щепкина в Москве, после чего начала работать в Татарском академическом театре. Самыми известными сценическими образами актрисы являлись Сарвар в «Угасших звездах» и Майсара в постановке «Голубая шаль».

Влас Северин