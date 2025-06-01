В Курской области обрушился железнодорожный мост, пострадал машинист

Сегодня ночью на 48-м км трассы Тросна–Калиновка Железногорского района Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. По предварительным данным главы региона, всю бригаду поезда доставили в больницу, у машиниста тепловоза повреждены ноги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал врио губернатора Курской области Александра Хинштейна Фото: Telegram-канал врио губернатора Курской области Александра Хинштейна

«Часть поезда рухнула вниз на автодорогу под мостом. Тепловоз загорелся, сотрудники МЧС его оперативно локализовали. Остальные составы находятся на платформе железной дороги»,— отметил господин Хинштейн.

Сейчас автодорогу перекрыли, организован объезд. На месте работают оперативные службы, причина обрушения моста устанавливается.

В РЖД сообщили, что в ликвидации последствий обрушения моста задействованы два восстановительных поезда. Там уточнили, что из-за падения пролета путепровода с рельсов сошли тепловоз и три порожних вагона грузового состава.

Мария Старикова