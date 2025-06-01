Женщина без водительских прав стала участницей смертельного ДТП

В минувшую субботу автомобиль Volkswagen Polo на автодороге «Степаново-Ваньки» на территории Чайковского городского округа опрокинулся в кювет. Как сообщает Госавтоинспеция по Пермскому региону, в результате погиб пассажир 1999 года рождения. Женщина 1999 года рождения и двое детей 2019 и 2011 годов рождения получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. По предварительным данным женщина, которая находилась за рулем, не справилась с управлением, в результате чего машина съехала с дороги и опрокинулась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным полиции, у нее не было водительских прав. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Как сообщает прокуратура Пермского края, ход проверки контролируется надзорным органом.