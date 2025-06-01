В столице Тувы планируют открыть в 2025 году четыре отеля

В 2025 году в Кызыле планируется открыть четыре новых отеля, ориентированных на массового туриста. Об этом говорится в сообщении правительства Республики Тыва.

В общей сложности в регионе предполагается реализация 20 инфраструктурных проектов в туристической отрасли. «Ряд инвесторов готовы осваивать даже удаленные от магистралей места — к примеру, строить базы в Тере-Хольском районе, известном такими достопримечательностями, как крепость Пор-Бажын и аржаан Тарыс, доступность которых сезонно ограничена»,— отметили в правительстве региона.

В 2023 году Туву посетило 163 тыс. туристов. В 2024-м этот показатель превысил 220 тыс.

Как писал «Ъ-Сибирь», на август 2025 года запланирован промо-тур нового туристического маршрута по буддийским святыням трех российских регионов. Он соединит Туву, Бурятию и Калмыкию.

Валерий Лавский