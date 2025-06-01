Правительство России рассматривает инициативу, согласно которой автомобили для каршеринга должны будут соответствовать стандартам госзакупок — набирать не менее 3,2 тыс. баллов локализации, что подразумевает использование российских комплектующих и сборку на территории страны. Возможные последствия инициативы анализирует коммерческий директор группы компаний «Техно Темп» Александр Сквирский.

Фото: предоставлено автором

«Идея обязать каршеринг использовать только авто с высокой долей локализации — еще одна попытка поддержки отечественного автопрома, который сейчас переживает тяжелое время и не может обходиться без государственной помощи. Принятие этой инициативы создаст дополнительный спрос на локализованные модели, а это, в свою очередь, может стимулировать производителей увеличивать долю российских компонентов, что в долгосрочной перспективе укрепит отрасль.

С нынешним товарным запасом, образовавшимся у производителей автомобилей и дилеров Кубани в 2025 году из-за снижения спроса, переход на автомобили, соответствующие критерию в 3,2 тыс. баллов, на мой взгляд, пройдет оперативно. Однако на данном этапе необходимо предусмотреть возможные меры государственной поддержки для операторов.

В краткосрочной перспективе инициатива поспособствует снижению разнообразия парка и подорожанию аренды, поскольку многие импортные модели были ранее доступны по более низкой цене и приобретались еще до резкого повышения ключевой ставки. Если говорить про долгосрочную перспективу, решение явно подтолкнет развитие отечественного автопрома.

Выгоднее всего эта инициатива станет для “АвтоВАЗа”, так как его модели автомобилей уже соответствуют требованиям и имеют самую широкую дилерскую сеть в стране. Также усилятся позиции Moskvich и локализованных китайских брендов, таких как Haval, если компании успеют полноценно адаптировать производство.

Учитывая специфику Краснодарского края, каршеринг часто используется для туристических поездок как на побережье Черного и Азовского морей, так и в предгорные районы края и республики Адыгея, поэтому для автомобилей важны комфорт и надежность, наличие кондиционера, а так же повышенная проходимость.

В Москве и Петербурге выше спрос на краткосрочную аренду для городских поездок.

Если инициатива окажется успешной в каршеринге, логично ожидать ее расширения на другие сегменты, особенно для корпоративных парков. Это еще больше усилит спрос на локализованные автомобили, но потребует от производителей увеличения производства. В целом, как я уже сказал, идея имеет потенциал для поддержки отечественного автопрома, но реализация должна быть поэтапной, с учетом готовности рынка».