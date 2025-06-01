В Красноярске потушили пожар в производственном здании

Крупный пожар ликвидировали в Красноярске в ночь на 1 июня. Горело производственное здание на ул. Тамбовской.

По данным главного управления МЧС по Красноярскому краю, сообщение о пожаре поступило во второй половине дня 31 мая. Его площадь в конечном итоге достигла 1,5 тыс. кв. м.

На тушение пожара были направлены в общей сложности более 50 человек и 18 единиц техники. Как уточнили в региональном главке МЧС, в 19:49 он был локализован, а в 23:03 — ликвидирован.

Валерий Лавский