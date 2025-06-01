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Число пострадавших при обрушении моста увеличилось до 35

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что количество пострадавших при обрушении автомобильного моста на пассажирский поезд достигло 35. Ранее он заявлял о семи погибших и 30 пострадавших.

«Дополнительно к медикам обратились еще пять человек»,— написал Александр Богомаз в Telegram-канале. Он уточнил, что всего среди пострадавших трое детей. Одного из них доставят на лечение в Москву.

ЧП в Брянской области: мост обрушился на проезжавший поезд. Главное

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В 22:44 мск вблизи поселка Выгоничи на пассажирский поезд обрушился автомобильный мост, по которому ехала фура. РЖД сообщало, что обрушение произошло из-за «незаконного вмешательства в деятельность транспорта». Прокуратура и следствие начали проверки.

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