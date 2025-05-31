В Ярославле отпраздновали День города

В Ярославле 31 мая состоялись праздничные мероприятия, посвященные 1015-летию города. Как сообщил мэр Артем Молчанов, программа была насыщенной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

На Советской площади состоялся праздничный концерт, выступали, в том числе, группы «Диатоник» и «Квентин», а также симфонический оркестр и ДиДжей MASHRAP. Над Стрелкой прошли показательные выступления воздушных судов, среди которых был штурмовик «Летающий танк» ИЛ-2, а также состоялась парусная регата.

В парке на Даманском прошли мероприятия для всей семьи, а на Подзеленье состоялся исторический фестиваль, включающий реконструкцию сражений: по сообщениям из соцсетей, ярославцев напугали громкие звуки и дым.

Завершился День города праздничным салютом, прогремевшим над Стрелкой.

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Алла Чижова