В Ярославле отпраздновали День города
В Ярославле 31 мая состоялись праздничные мероприятия, посвященные 1015-летию города. Как сообщил мэр Артем Молчанов, программа была насыщенной.
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
На Советской площади состоялся праздничный концерт, выступали, в том числе, группы «Диатоник» и «Квентин», а также симфонический оркестр и ДиДжей MASHRAP. Над Стрелкой прошли показательные выступления воздушных судов, среди которых был штурмовик «Летающий танк» ИЛ-2, а также состоялась парусная регата.
В парке на Даманском прошли мероприятия для всей семьи, а на Подзеленье состоялся исторический фестиваль, включающий реконструкцию сражений: по сообщениям из соцсетей, ярославцев напугали громкие звуки и дым.
Завершился День города праздничным салютом, прогремевшим над Стрелкой.
Фото: соцсети