Средняя предлагаемая работодателями в СКФО зарплата выросла до 59 тысяч рублей

Средняя предлагаемая на «Авито Работе» оплата труда в Северо-Кавказском округе в I квартале 2025 года достигла 59 тыс. руб., что на 2% больше, чем годом ранее. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщил региональный представитель «Авито Работы» в ЮФО Дмитрий Телегин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным эксперта, в Дагестане работодатели предлагают в среднем 59 тыс. руб. в месяц, в Ингушетии — 59,3 тыс. руб., Карачаево-Черкесии — 53,7 тыс. руб., Северной Осетии — 53,1 тыс. руб., Ставропольском крае — 59,9 тыс. руб.

В топ-5 сфер с самым высоким уровнем средней предлагаемой оплаты труда вошли «ремонт и отделка» — 112,5 тыс. руб., «производство промышленного оборудования и станков» — 108,1 тыс. руб., «продажа и управление недвижимостью» — 107,9 тыс. руб., «тяжелое машиностроение» — 103 тыс. руб.

По словам Дмитрия Телегина, размер заработной платы остается для соискателя одним из основных критериев при выборе рабочего места. При этом все чаще люди обращают внимание на гибкие условия труда, возможности обучения и карьерного роста, на стабильность и надежность компании, на поддержку, которую предлагают сотрудникам.

«Например, в ходе нашего февральского исследования работающие респонденты СКФО в 47% случаев отметили важность уровня дохода при выборе ими текущего места работы — заработную плату, премии и бонусы. В 31% ответов участники опроса сообщили о важности графика работы (удаленный, гибридный или гибкий). И столько же процентов голосов получил критерий “Стабильность компании — уверенность в надежности работодателя”»,— рассказал эксперт. Он добавил, что в топе-5 также оказались факторы «Условия труда — комфортный офис или предприятие, оборудование» (28%) и «Условия для баланса работы и личной жизни — подходящий уровень нагрузки, возможность отключаться от работы и т. д.» (27%).

В ответ на меняющиеся запросы соискателей работодатели внедряют новые форматы занятости и гибкие графики работы. Так, по итогам I квартала 2025 года в СКФО стали на 39% чаще, чем год назад, предлагать вакансии с возможностью подработки. «Привлечение временных работников помогает бизнесу эффективнее закрывать потребности в кадрах, к примеру, в периоды повышенного спроса на продукцию или летних отпусков. С помощью подработки люди расширяют возможности для получения дополнительного дохода и планирования рабочего времени»,— отметил Дмитрий Телегин.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», в СКФО количество вакансий для пенсионеров и студентов в 2025 году почти удвоилось.

Маргарита Синкевич