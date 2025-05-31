Глава СКР хочет знать, почему нарушают права жильцов аварийного дома в Энгельсе

Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение представить доклад о результатах проверки по сведениям о нарушении прав жильцов аварийного дома в Энгельсе Саратовской области. Об этом сообщает инфоцентр.

Ранее в соцсети рассказали о нарушении прав жильцов многоквартирного дома по ул. Космонавтов. Отмечалось, что здание 1962 года постройки признано аварийным в 2018 году из-за существенного физического износа конструкций, но граждан до сих пор не обеспечили благоустроенным жильем.

Вместе с тем жильцам предложили переселиться в строение, состояние которого также оценивается как непригодное. Граждане неоднократно обращались в различные инстанции, но безрезультатно.

Следственные органы регионального подразделения СКР приступили к процессуальной проверке по данному факту. По поручению господина Бастрыкина начальнику саратовского следственного управления Дмитрию Ксотину предстоит также доложить о принятом по итогам процессуальной проверки решении. Центральный аппарат ведомства взял на контроль исполнение поручения и ход проверочных мероприятий.

Павел Фролов