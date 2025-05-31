Прокуратура назвала предварительную причину пожара в Красногорске

По предварительным данным, причиной пожара на предприятии по производству резиновой обуви в подмосковном Красногорске стал аварийный режим работы электросети в цеху. Об этом заявляет прокуратура Московской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

Точная причина возгорания будет установлена по итогам осмотра места происшествия и пожарно-технической экспертизы. После ликвидации возгорания прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств происшествия.

Сообщение о возгорании на складе предприятия поступило сегодня около 19:00 мск. В настоящий момент площадь пожара составляет 4 тыс. кв. м. Специалисты продолжают тушение. МЧС России сообщило, что возгорание локализовано. Данных о пострадавших не поступало.