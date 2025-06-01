Борьба с просроченными лекарствами и госорганы без иностранных мессенджеров

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С 1 июня 2025 года в России невозможно продать лекарства с истекшим сроком годности или медикаменты, оборот которых прекратили

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ С 1 июня 2025 года в России невозможно продать лекарства с истекшим сроком годности или медикаменты, оборот которых прекратили

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Госорганы без иностранных мессенджеров

Предотвращение продажи просроченных лекарств

Блокировка подозрительных операций

Процедура снятия самозапрета на кредиты станет сложнее

Увеличение детских выплат

Расширение полномочий Росфинмониторинга по блокировке подозрительных операций

Ограничения на передачу СИМ-карт третьим лицам

Выбор банка военными пенсионерами и силовиками

QR-код для въезда в Россию

Госорганы без иностранных мессенджеров

1 июня сотрудникам госорганов, банков и операторам связи запретят использовать иностранные мессенджеры при общении с клиентами. Изменения также затронут некредитные финансовые компании, крупных агрегаторов и сайты с аудиторией от 500 тыс. пользователей в день. Закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным, призван ужесточить борьбу с мошенничеством.

Планируется, что на экране телефона будет отображаться название компании, что поможет отличить официальный звонок от мошеннического. Микрофинансовые организации при оформлении займов в формате онлайн будут обязаны идентифицировать своих клиентов через единую биометрическую систему.

Вверх

Предотвращение продажи просроченных лекарств

С 1 июня в России будет запущена система, предотвращающая продажу просроченных лекарств. В аптеках кассовые аппараты будут подключены к платформе мониторинга, которая содержит данные о всех медикаментах. Каждое лекарство получит уникальный идентификационный код, что позволит проверять их подлинность и соответствие стандартам безопасности.

При попытке продажи препарата система автоматически проверит его статус в единой базе данных. Если выяснится, что лекарство просрочено, лицензия отозвана или оно поддельное, продажа будет сразу заблокирована. Фармацевты должны проверять глобальный идентификационный номер каждого препарата, чтобы исключить возможность продажи подделок.

Вверх

Блокировка подозрительных операций

С 1 июня банки в России усилят контроль за денежными переводами и снятием наличных в банкоматах для борьбы с телефонным и онлайн-мошенничеством. Перед выдачей средств финансовые учреждения будут проверять, что клиент действует по собственной воле, а не под давлением.

Новые меры основаны на приказе Банка России от 27 июня 2024 года № ОД-1027. Система будет отслеживать подозрительные операции, такие как нетипичные транзакции, использование новых устройств и наличие данных о мошеннических действиях в базе ЦБ. В таких случаях лимит на снятие наличных составит 50 тыс. руб. в сутки.

Если банки получат дополнительные рекомендации от Центрального банка, месячный лимит на снятие наличных через банкоматы может быть ограничен до 100 тыс. руб.

Вверх

Процедура снятия самозапрета на кредиты станет сложнее

С 1 июня 2025 года для снятия самозапрета на кредиты потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП), заменяющая текущие методы подтверждения.

Заявления о снятии запрета можно подавать через Многофункциональные центры (МФЦ) с паспортом или другим удостоверяющим документом. Однако возможность подачи заявлений через МФЦ будет доступна только до 1 сентября 2025 года. Заявления ранее можно было подавать на портале «Госуслуги» с использованием усиленной неквалифицированной электронной подписи, но с 1 июня 2025 года этот вариант исключен.

Срок обработки заявлений составит двое суток, а отметка об отмене запрета появится в кредитной истории на следующий день после решения.

Вверх

Увеличение детских выплат

С 1 июня в России увеличатся детские выплаты для семей с ухудшившимся финансовым положением. Это связано с ежегодным перерасчетом единого пособия, которое получают родители и опекуны детей до 17 лет, а также беременные женщины, состоящие на учете не менее шести недель.

Для получения увеличенных выплат кормильцу нужно подать повторное заявление в орган социальной защиты. Размер выплат семьям с детьми будет зависеть от их среднего дохода на каждого члена семьи. Выплаты могут составлять 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума на ребенка, действующего в регионе.

Вверх

Расширение полномочий Росфинмониторинга

С 1 июня в России вступают в силу изменения в закон «О противодействии легализации преступных доходов» (115-ФЗ), направленные на ужесточение мер против финансирования экстремистской деятельности. Новые нормы распространяются на все случаи осознанного предоставления финансовых услуг или сбора средств для экстремистских организаций.

Кредитные организации теперь обязаны предоставлять информацию о финансовых операциях таких лиц по запросу Росфинмониторинга. Закон также уточняет понятие финансирования экстремистской деятельности, включив в него предоставление, сбор средств и оказание финансовых услуг для организации экстремистских акций. Расширяется и перечень преступлений, признаваемых экстремистскими: теперь в этот список входят убийства, умышленное причинение вреда здоровью, пытки и хулиганство, совершенные из политической, национальной, расовой или религиозной ненависти.

Вверх

Ограничения на передачу СИМ-карт третьим лицам

С 1 июня вступают в силу новые правила передачи СИМ-карт. Теперь их можно передавать только ближайшим родственникам, определенным Семейным кодексом.

В список входят родители, братья и сестры, включая сводных, бабушки и дедушки, а также дети и внуки. Эти меры направлены на снижение мошенничества с использованием чужих СИМ-карт. Ранее СИМ-карты могли передаваться любым третьим лицам.

Вверх

Выбор банка военными пенсионерами и силовиками

С 3 июня 2025 года военные пенсионеры и сотрудники силовых структур смогут выбирать банк для получения государственных выплат. Ранее имелась возможность получать деньги только через государственные банки, утвержденные Правительством РФ.

Теперь военные пенсионеры и сотрудники силовых структур смогут выбрать любой банк, работающий в России. Это расширяет возможности получения выплат, делая процесс более удобным. Аналогичное право уже имеют пенсионеры из числа гражданских лиц. Также сохраняется возможность получения выплат через отделения «Почты России».

Вверх

QR-код для въезда в Россию

С 30 июня иностранцам, въезжающим в Россию, потребуется специальный QR-код. Его нужно получить заранее, зарегистрировавшись на портале «Госуслуги RuID» не позднее чем за трое суток до прибытия. В экстренных случаях (болезнь или смерть близкого родственника) подать заявление можно за четыре часа до приезда.

По прибытии в Россию код предъявляется в пункте пропуска. Изменения затронут граждан Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Киргизии и других стран, с которыми РФ заключила соглашения о безвизовом режиме.

Вверх

Влас Северин, Диана Соловьёва