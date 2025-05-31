ФК «Сочи» вернулся в РПЛ

Футбольный клуб «Сочи» на выезде переиграл «Пари Нижний Новгород» в рамках второго переходного матча сезона 2024/25. Встреча закончилась со счетом 3:1, сообщает корреспондент «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Сочи» Фото: ФК «Сочи»

В истории очных игр между «Сочи» и «Пари Нижний Новгород» сыграно девять официальных матчей. Два раза взяли верх сочинцы, дважды команды расходились миром, в пяти встречах победу праздновал соперник. 28 мая, в рамках первого переходного матча, сочинские футболисты потерпели от нижегородцев домашнее поражение со счетом 1:2. В ответной встрече противостояния «Сочи» не устраивал никакой другой результат, кроме победы.

Уже на второй минуте матча сочинцы открыли счет после точного удара Кирилла Заики. В компенсированное время к первому тайму нападающий «Сочи» Мартин Крамарич сначала реализовал пенальти, а затем с игры упрочил преимущество своей команды. На 84-й минуте полузащитник «Пари Нижний Новгород» Хуан Босельи забил с пенальти и установил окончательный результат. В итоге победа «Сочи» со счетом 3:1.

По итогу двух матчей «Сочи» получил право на выступление в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.

Евгений Леонтьев