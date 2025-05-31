В подмосковном Красногорске начался крупный пожар на заводе резиновой обуви
Крупный пожар начался на производстве резиновой продукции в поселке Новый в Красногорске. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
Фото: очевидец
По словам собеседника агентства, на место выехали специалисты. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Речь идет о здании по адресу поселок Новый, владение 1. Там находится предприятие «Колесник», которое занимается производством обуви.
По информации «Известий», в результате пожара никто не пострадал.