В Татарстане по «Пушкинской карте» потратили 227 млн рублей с начала года

За первые 4 месяца 2025 года в Татарстане по программе «Пушкинская карта» было продано почти 500 тыс. билетов на общую сумму 227 млн руб. Об этом сообщает «Татар-информ».

В Татарстане с начала года продано почти 500 тыс. билетов по программе «Пушкинская карта», что принесло 227 млн руб. Об этом сообщили в Министерстве культуры республики.

В Татарстане «Пушкинской картой» пользуются 333,8 тыс. человек. В первом квартале 2025 года республика заняла второе место по количеству проданных билетов среди всех регионов России, уступив только Москве. По объему вырученных средств Татарстан занимает третье место, уступая столице и Санкт-Петербургу.

Влас Северин