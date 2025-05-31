Следовавший в Россию под панамским флагом сухогруз сел на мель около Швеции

Сухогруз Meshka сел на мель в проливе Зунд, соединяющем Северное и Балтийское море, вблизи шведской Ландскруны. Судно следовало под флагом Панамы в российский Высоцк на границе с Финляндией. Об этом сообщает шведская морская администрация.

«На месте происшествия спокойно, нет информации о том, что судно набирает воду»,— приводит слова представителя морской администрации телерадиокомпания SVT. Пострадавших в результате инцидента нет. По предварительным данным, на борту находились 24 человека. Груза на судне нет.

Согласно заявлению, корабль сел на мель вскоре после того, как получил предупреждение, что движется в неправильном направлении. Экипаж пообещал сменить курс, однако либо не сделал этого, либо повернул слишком поздно. Береговая охрана осматривает судно длиной 180 м. Проводится допрос экипажа.

«На данный момент никаких подозрений в совершении преступления нет, но посмотрим, к чему приведут беседы с экипажем»,— сказали в пресс-службе береговой охраны. SVT пишет, что в баках Meshka находится около 938 тыс. литров мазута. Утечки топлива не произошло. В вооруженных силах Швеции заявляют, что ситуация под контролем.

Елизавета Шмакова