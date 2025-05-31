30 районов Татарстана завершили посевную компанию, а оставшиеся районы планируют завершить работу в ближайшие 2–3 дня. Об этом сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Ленар Гарипов в ходе совещания в Доме Правительства Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посевные работы в Республике Татарстан будут завершены в течение трех дней

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Посевные работы в Республике Татарстан будут завершены в течение трех дней

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Яровые культуры посеяны на площади 1,7 млн га, что составляет 99% от запланированного объема. Осталось досеять кукурузу на 12 тыс. га, сою на 7 тыс. га и гречиху на 10 тыс. га. Картофель и овощи нужно посадить на площади 1,1 га.

Ленар Гарипов подчеркнул, что погодные условия благоприятны для роста и развития растений. Во вторую декаду мая сумма эффективных температур составила от 250 до 310 градусов, что на 40% выше нормы и на 22% выше прошлогодних показателей.

Влас Северин