На Москву обрушились ливни и грозы с градом

После 14:00 мск в северной и центральной частях Москвы начались ливни и грозы. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Несколько очагов, расположенных сейчас над Одинцово, Красногорском и Химками, идут курсом на северную часть столицы»,— написал господин Леус в Telegram-канале. Кроме того, на Бутово обрушился град. Из-за грозы Гидрометцентр объявил в Москве желтый уровень погодной опасности.

В ГУ МЧС по Москве предупредили, что дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 15 м/с ожидаются в столице до 20:00 мск 31 мая. Москвичам рекомендуют парковаться в безопасных местах, обходить рекламные щиты на улицах и не оставлять детей без присмотра. В московском дептрансе призвали автомобилистов быть аккуратными за рулем в связи с погодными условиями.

Елизавета Шмакова