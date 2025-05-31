Футбольная «Сибирь» вернулась в зону «Золото» Второй лиги

«Сибирь» получила право выступить в группе «Золото» Второй лиги. Путевку туда новосибирские футболисты оформили домашней ничей с одним из аутсайдеров турнира в зоне «Серебро» — клубом «Форте» из Таганрога.

Матч состоялся на стадионе «Спартак» 31 мая в присутствии 1,7 тыс. зрителей. В первом тайме хозяева пропустили с пенальти и проиграли его со счетом 0:1. В начале второго Глеб Бахарев точным ударом с линии вратарской площади сравнял счет. На 83-й минуте Антон Кобялко забил второй мяч «Сибири», хотя в этот момент находился в окружении нескольких защитников таганрогцев. Но удержать победу новосибирцы не смогли, пропустив на четвертой добавленной минуте. Матч завершился со счетом 2:2.

За два тура до конца первенства в зоне «Серебро» «Сибирь» обеспечила себе место в первой четверке команд, которые после летней паузы начнут игры в зоне «Золото».

Валерий Лавский