Производство мороженого в Ставрополье выросло на 4% за квартал

Предприятия Ставропольского края произвели 1,5 тыс. тонн мороженого в первом квартале 2025 года, что на 4% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили в министерстве экономического развития региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Ассортимент продукции включает 20 наименований, среди которых низколактозное мороженое и изделия из козьего молока. В крае работают шесть крупных изготовителей холодного десерта, развиваются также средние предприятия.

Компании сочетают использование советских рецептур с внедрением современных технологий, экспериментируют и создают новые вкусы. Ставропольская продукция пользуется спросом за рубежом, в частности в Китае. Основными импортерами остаются Казахстан и Южная Осетия.

«В 2024 году край экспортировал 85 тонн мороженого на 133 тыс. долларов США», — рассказал министр экономического развития Ставрополья Антон Доронин.

Валентина Любашенко