В Ставропольском крае ограничили торговые наценки до мая 2026 года

Пять торговых предприятий Ставропольского края подписали соглашения об ограничении наценок на социально значимые товары до 10%, сообщило краевое управление ФАС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Договоры заключили два индивидуальных предпринимателя, а также компании «Спутник», «Гастрономчик-КМВ» и «Закрома». Владельцы продовольственных магазинов зафиксировали категории товаров, надбавка на которые не превысит 10%. В перечень вошли продукты первой необходимости: сахар, соль, молочная продукция, крупы и мука. Сеть «Закрома» дополнительно включила в список мясо, рыбу и овощи.

Ранее региональные власти могли заключать договоры с хозяйствующими субъектами только на поставку социально значимых продуктов питания. Исключением были новые регионы, где не действовали ограничения по перечню товаров.

По сообщению источника, антимонопольная служба совместно с регионами разработала изменения, которые внесли в постановление Правительства РФ №662. Теперь эта мера распространяется и на другие товары, при этом регионы по-прежнему могут самостоятельно определять их перечень.

Соглашения будут действовать до мая 2026 года. Цель инициативы — предотвратить резкий рост цен и обеспечить доступность товаров для населения в условиях инфляции, уточняют в сообщении.

Валентина Любашенко