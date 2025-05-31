Туроператоры не заметили роста обращений россиян из-за лихорадки на Мальдивах

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) рассказали о ситуации с лихорадкой чикунгунья на Мальдивах и Шри-Ланке. По данным РСТ, число обращений россиян к туроператорам по поводу данного вируса не увеличилось. При этом небольшое количество запросов связано с простудными заболеваниями, расстройством желудка и травмами.

«Все организованные туристы застрахованы. В случае появления симптомов заболевания необходимо обратиться в медицинское учреждение через страховую компанию для оказания медицинской помощи»,— сообщил журналистам вице-президент РСТ Дмитрий Горин (цитата по «РИА Новости»).

В беседе с «Известиями» господин Горин уточнил, что в мае число страховых случаев по всем видам заболеваний на Мальдивах, Шри-Ланке и в Таиланде снизилось на 3–5%. Поэтому, убежден вице-президент РСТ, информация о вспышке лихорадки в Мале (столица Мальдив) не соответствует действительности.

26 мая об активной вспышке вируса сообщило посольство России на Шри-Ланке со ссылкой на Минздрав республики. Чикунгунью переносят желтолихорадочные комары, особо активные в дневное время. Симптомы от укуса насекомого проявляются через 2–12 дней и сопровождаются сильной болью в суставах, внезапным повышением температуры и кожной сыпью.