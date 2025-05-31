Ростов получит 900 готовых квартир от застройщика «Самолет»

В Ростовском левобережье начались работы по возведению первого в городе жилого комплекса крупнейшего российского застройщика — группы «Самолет». Проект стартует с двух 18–26-этажных домов. Со временем здесь должен появиться микрорайон на 16–18 тыс. жителей. Об этом сообщила пресс-служба ГК «Самолет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно предоставленной информации, застройщик готовит площадку под свой будущий жилой комплекс на левом берегу Дона, в Ленинском районе. Под новый ЖК отвели участки от границы с Батайском до ул. Пойменной. ГК «Самолет» построит здесь почти 900 квартир общей площадью свыше 32,5 тыс. кв. м и передаст их городу для использования в качестве социального жилья.

«На участке уже работает техника, устанавливаются вагончики для рабочих. Во II квартале 2028 года застройщик планирует сдать два монолитно-кирпичных корпуса высотой от 18 до 26 этажей»,— сообщают в компании.

Весь проект подразумевает развитие территории на площади 200 га. Из них — 85 га займет благоустройство, 7 га — транспортная инфраструктура. 55 га отведут под социальные и общественные объекты. В инфраструктуру войдут: школа на 2,5 тыс. мест, поликлиника на 400 посетителей и три детских сада на 900 дошкольников. В ценах 2024 года планируемые затраты превышали 101 млрд руб.

Как сообщили в пресс-службе, застройщик арендует землю без проведения торгов. Его инвестиционный проект получил статус масштабного — так классифицируют инициативы с высоким экономическим, налоговым, инфраструктурным и социальным потенциалом. Все квартиры будут переданы с готовым ремонтом. Помимо жилых объектов, компания создаст инфраструктуру: около 5 га отведут под пруд, 3,5 га — под парковую зону, 2,5 га — под скверы. Для организации открытых парковок предусмотрят 3 га.

Валентина Любашенко