Прокуратура проводит проверку из-за разрушения стены дома в Челябинске

В Челябинске прокуратура Тракторозаводского района организовала проверку информации о разрушении бетонной стены многоквартирного дома. Правоохранители оценят, как управляющая компания содержала здание. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Проверка организована после появления информации в СМИ. По данным публикации, у дома по улице Героев Танкограда, 114 от стены отломилась одна из бетонных плит. Она также повредила газовую трубу.

При наличии оснований прокуратура примет меры реагирования.