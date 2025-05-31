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Прокуратура проводит проверку из-за разрушения стены дома в Челябинске

В Челябинске прокуратура Тракторозаводского района организовала проверку информации о разрушении бетонной стены многоквартирного дома. Правоохранители оценят, как управляющая компания содержала здание. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Проверка организована после появления информации в СМИ. По данным публикации, у дома по улице Героев Танкограда, 114 от стены отломилась одна из бетонных плит. Она также повредила газовую трубу.

При наличии оснований прокуратура примет меры реагирования.

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