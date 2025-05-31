Полиция проверяет инцидент со стрельбой в краснодарском отеле

Полиция Краснодара проводит проверку по факту стрельбы в одном из отелей города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодарскому краю

Инцидент произошел утром 31 мая. 32-летний приезжий мужчина, снявший номер в гостинице, вышел в холл с травматическим оружием и выстрелил в стену. После этого он пошел на улицу, где его задержали сотрудники Росгвардии.

Приезжего доставили в отдел полиции поселка Калинино управления МВД по Краснодару. Пострадавших в результате произошедшего нет. По итогам проверки задержанного привлекут к ответственности.

Алина Зорина