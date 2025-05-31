В Китае мужчина повредил две статуи Терракотовой армии

Полиция китайского Сианя задержала мужчину за порчу двух фигур воинов Терракотовой армии в музейном комплексе города. После задержания было установлено, что мужчина психически нестабилен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кадр из видео очевидца Фото: Кадр из видео очевидца

Согласно полицейскому отчету, в 17:30 по местному времени (12:30 мск) 30 мая мужчина перелез через ограждение в музее и спрыгнул в яму №3. «В результате две фигуры воинов в доспехах, являющимися культурными реликвиями второго уровня, были повреждены в разной степени»,— говорится в сообщении. Рассмотрение дела продолжается.

Терракотовую армию императора Цинь Шихуанди внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1987 году. Гробницу императора обнаружили в окрестностях Сианя в 1974-м. В погребальный комплекс входят 8 тыс. фигур воинов, 130 колесниц и 670 фигур лошадей. Каждая скульптура воина имеет уникальные черты лица, прическу и доспехи.