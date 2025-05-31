Жительница Прикамья в Закамске погибла из-за травмы сердца

Восемнадцатилетняя девушка, тело которой было обнаружено на заборе рядом с кафе в Кировском районе Перми, погибла из-за травмы сердца с гемоперикардом. Об этом сообщает 59.ру со ссылкой на заключение судмедэксперта. Напомним, трагический инцидент произошел в ночь с 10 на 11 мая текущего года. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Известно, что на момент смерти девушка была пьяна.

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