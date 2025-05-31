На Ставрополье четверых иностранцев подозревают в убийстве местного жителя

В Ставропольском крае задержали четырех иностранных граждан, подозреваемых в убийстве местного жителя. Возбуждено дело по п. п. «д», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц из корыстных побуждений), сообщил региональный СКР.

Инцидент произошел в ночь с 26 на 27 мая в лесном массиве в районе поселка Санамер Предгорного округа. По версии следствия, подозреваемые за деньги избили 44-летнего местного жителя руками, ногами и бейсбольной битой. Мужчина умер на месте.

Злоумышленники попытались скрыться, но были задержаны. По ходатайству следствия они отправлены под арест. Ход расследования уголовного дела находится на контроле у региональной прокуратуры.