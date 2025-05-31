В Татарстане с 1 апреля по 31 мая в санитарно-экологическом двухмесячнике приняло участие более 350 тысяч жителей. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 350 тысяч татарстанцев приняли участие в санитарно-экологическом двухмесячнике

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ 350 тысяч татарстанцев приняли участие в санитарно-экологическом двухмесячнике

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков на совещании в Кабинете Министров сообщил, что задействовано более 8,5 тыс. единиц техники, вывезено около 335 тыс. кубометров отходов, высажено около 350 тыс. деревьев и кустарников.

Также отмечено снижение количества обращений в экологическую приемную: с 2 737 в прошлом году до 1 601 в 2025 году. Более 74% запросов были оперативно решены. Большая часть обращений касалась несанкционированных свалок, качества воздуха и водных объектов. Работы выполнялись в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

Влас Северин