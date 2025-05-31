Ставропольский край вошел в топ-15 по летним бронированиям жилья

Ставропольский край занял место в топ-15 регионов по числу забронированных на лето квартир. Об этом сообщили аналитики сервиса «Авито Путешествия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Россияне активно готовятся к отпускному сезону, резервируя посуточное жилье. Количество бронирований на июнь-август 2025 года увеличилось по рынку на 73%. Самая доступная посуточная аренда этим летом будет в Ростовской области — 3,4 тыс. руб. Следом идут Дагестан с 3,8 тыс. руб., Волгоградская и Ярославская области, а также Ставропольский край — по 4 тыс. руб. каждый, сообщают эксперты.

По информации источника, наиболее высокие цены зафиксированы в Приморском крае — 6,7 тыс. руб., Санкт-Петербурге — 6,2 тыс. руб. и Калининградской области — 6 тыс. руб..

Пользователи платформы в среднем планируют останавливаться на пять суток. Наиболее продолжительные бронирования отмечены в Краснодарском крае и Крыму — по восемь суток, Калининградской области и Ставропольском крае — по семь суток, Дагестане и Приморье — по шесть ночей.

Валентина Любашенко