ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 50 БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки атаковали Белгородскую область с применением 58 беспилотников и 42 боеприпасов. В результате погиб один человек, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе удары нанесли по поселку Октябрьский, селам Беловское, Бессоновка, Бочковка, Нижний Ольшанец, Николаевка, Никольское, Орловка, Отрадное, Репное и Ясные Зори. В Октябрьском поврежден частный дом, в селе Нижний Ольшанец — инфраструктурный объект связи, в Бочковке — объект водоснабжения.

В Борисовском районе были атакованы поселок Борисовка и село Грузское. В обоих повреждения получили частные доме. В селе Логачевка, введен режим чрезвычайной ситуации, от удара дрона по машине погиб мирный житель. В Волоконовском районе при ударе БПЛА было повреждено помещение.

В Грайворонском муниципальном округе обстреляны села Головчино, Козинка, Мокрая Орловка, Пороз и Сподарюшино. В Порозе повреждена линия электропередачи. В Краснояружском районе атаке подверглись поселок Прилесье, села Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка и Староселье.

В Шебекинском муниципальном округе атакованы села Авиловка, Архангельское, Вознесеновка, Маломихайловка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка и Терезовка. Были ранены четыре человека: двое — при обстреле Шебекино, один — на участке дороги Архангельское—Муром, еще один — в селе Вознесеновка.