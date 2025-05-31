Кассация отменила штраф «Ростеху» 0,5 млрд рублей, касающийся пермского завода

Девятый арбитражный апелляционный суд направил на новое рассмотрение в первую инстанцию иск Минпромторга РФ к госкорпорации «Ростех». Ранее суд по иску министерства взыскал с ГК более 502,4 млн руб., это решение устояло и в апелляции. Эти деньги были выделены АО «Станкопром» для создания отечественных станкостроительных производств. Одно из них было организовано в Прикамье, где появился АО «Пермский завод металлообрабатывающих центров». Минпроторг указывал, что по договору госкорпорация обязалась реализовать три проекта, но в итоге целевые показатели были достигнуты только по одному из них. Таким образом условия соглашения между министерством и «Ростехом» выполнены не были.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В 2023 году министерство потребовало от «Ростеха» выплатить штраф, размер которого был определен в соответствии с утвержденными правительством правилами. Получив отказ, Минпромторг обратился в суд.

Решения первой и апелляционной инстанции обжаловали «Ростех», «Станкопром» и АО «Саста» (Сасово, Рязанская область). В заявлении в кассацию они указывали, что Минпромторг неправильно рассчитал целевые показатели, касающиеся объема выпущенной продукции. В частности, они обратили внимание, что Росстандарт изменил классификаторы, на основе которых был были вычислены контрольные цифры. Это является основанием для перерасчета размере штрафа.

Также госкорпорация ссылалась, что Минпромторг поздно утвердил показатели проектов, а во время коронавируса произошла стагнация спроса на станкостроительное оборудование. Эти доводы не были учтены при вынесении решений судом первой и апелляционной инстанции. В итоге кассация решила, что данные вопросы действительно не исследовались и вернула дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Москвы.