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В Новороссийске без воды и света остались более трех тысяч человек

В связи с аварийным отключением электроэнергии сегодня, 31 мая, в Новороссийске ограничена подачи воды жителям зоны водоснабжения №13. Об этом сообщил Муниципальный центр управления (МЦУ) Новороссийска.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации МУП «Водоканал Новороссийска», из-за аварийного отключения электроэнергии на НСВ Кутузовская ограничена подачи воды 3,3 тыс. жителей. После подачи электроэнергии водоснабжение будет восстановлено в штатном режиме.

Подвоз воды будет организован по заявкам жителей. Чрезвычайная ситуация не прогнозируется.

Алена Воробьева

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