В лагере Кисловодска первые 14 дней лета проведут 80 луганских школьников

Более 80 школьников из Луганской области проведут начало летних каникул в детском оздоровительном лагере Кисловодска. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города-курорта Евгений Моисеев. Он уточнил, что дети проведут в лагере ровно две недели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

«Для юных гостей организована насыщенная образовательная и развивающая программа, включающая спортивные мероприятия, экскурсии и походы, – написал градоначальник. – Уже третий год Кисловодск по приглашению губернатора Владимира Владимирова принимает на отдых ребят с новых территорий России».

Кроме состязаний, конкурсов, концертов и мастер-классов для луганских гостей организована поездка в рукотворный национальный парк. Кроме того, школьники отправятся в поход по Березовскому ущелью.

Ефим Мартов