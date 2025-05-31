В ДТП на трассе в Волгоградской области пострадали пять человек

Прокуратура Волгоградской области поставила на контроль ход процессуальной проверки по факту дорожной аварии в Котельниковском районе с пострадавшей семилетней девочкой. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

ДТП произошло в 16:42 накануне, 30 мая, на 147-м км автодороги «Волгоград — Октябрьский — Котельниково — Зимовники — Сальск». Там 39-летний водитель автомобиля Renault SR при движении со стороны Волгограда в сторону Сальска выехал на встречку и врезался в «ВАЗ-21060» под управлением водителя такого же возраста.

В аварии пострадали водители обеих машин, пассажиры Renault SR — семилетняя девочка и 49-летняя женщина, а также 38-летний пассажир «ВАЗ-21060». Всех их госпитализировали.

На место происшествия выезжал прокурор Котельниковского района Дмитрий Гребенкин. Надзорное ведомство проверит законность процессуального решения.

Павел Фролов