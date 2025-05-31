Четверть работодателей в Ижевске раздражают шаблонные фразы в резюме

По данным опроса SuperJob, 66% работодателей в Ижевске лояльны к резюме с ошибками и неточностями.. 24% рекрутеров отметили, что их раздражают шаблонные фразы, такие как «легкообучаемость» и «стрессоустойчивость», «коммуникабельность», и «ответственность», а также предостережения в духе «не звонить».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Лишь 2% менеджеров по подбору персонала обращают внимание на неграмотность в резюме и некорректное оформление. Их больше всего раздражают грамматические ошибки, резюме с неполным описанием обязанностей и опыта, а также употребление соискателями сокращений и аббревиатур.