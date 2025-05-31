На пожаре в Астрахани спасли пять человек, 50 эвакуировали

В Ленинском районе Астрахани огнеборцы спасли на пожаре пять человек, еще 50 эвакуировали. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Экстренным службам стало известно о пожаре в 21:04 накануне, 30 мая. Загорелась внешняя отделка подъезда и оконных рам на площади 20 кв. м в доме № 1, корп. 2 по ул. Бабаевского.

Как выяснилось, около контейнеров вспыхнул мусор, после чего фасад дома. В подъезде можно было наблюдать едкий дым, который начал проникать в квартиры. Огнеборцы вывели жильцов из здания.

Павел Фролов