Мэрия Перми присоединит к ДК «Искра» небольшой центр досуга

Администрация Перми утвердила постановление о реорганизации МАУК «Центр досуга “Альянс”» и МАУК «Дворец культуры “Искра”». Документ опубликован на сайте мэрии. Согласно постановлению, реорганизация учреждений пройдет в форме присоединения «Центра досуга “Альянс”» к «Дворцу культуры “Искра”».

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фото: 2ГИС



Оба культурных учреждения расположены в разных микрорайонах города, но в одном и районе – Орджоникидзевском. «Центр досуга “Альянс”» находится в четырехэтажном кирпичном здании на ул. Генерала Доватора, 1, а ДК «Искра» - на ул. Веденеева, 54. ДК «Искра» (раньше Дворец культуры им. М. Горького) был построен в 1979 году Конструкторским Бюро машиностроения. В 2001 году ДК вошел в состав предприятия, переименованного в НПО «Искра», а в 2009 году – был передан муниципалитету.

Муниципальному автономному учреждению культуры, созданному в процессе реорганизации, установят наименование «Дворец культуры “Искра”». При этом основные цели реорганизуемых организаций сохранятся путем внесения изменений в устав создаваемого учреждения. В постановлении также уточняется, что городской департамент культуры и молодежной политики должен провести реорганизацию «Центр досуга “Альянс”» и ДК «Искра» не позднее шести месяцев со дня опубликования документа.

Источник в администрации Перми пояснил, что присоединение «Центр досуга “Альянс”» к Дворцу культуры «Искра» поможет выправить положение, в том числе финансовое, в небольшом учреждении.