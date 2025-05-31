В Сосновском районе в ДТП с двумя автомобилями погиб пассажир

На автодороге в Сосновском районе Челябинской области произошла авария с участием двух легковых автомобилей. В результате их столкновения погиб 39-летний пассажир, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

ДТП случилось поздно вечером 30 мая на автодороге поселок Полетаево – СНТ «Полет 3». По предварительным данным, 38-летний водитель Kia Cerato не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем Skoda Rapid. После этого он съехал в кювет и перевернулся.

От полученных травм на месте скончался пассажир Kia Cerato. Госавтоинспекция установила, что водитель этого автомобиля был пьян. Содержание паров этанола в выдыхаемом воздухе у него составило 0,53 мг/л, норма – 0, 16 мг/л.